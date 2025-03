Il segretario regionale SGS Aldo Mucci: “Bene la scelta di Paola Antinoro”

Condividi

“Desidero esprimere il mio compiacimento per l’elezione dell’avvocatessa Paola Antinoro a coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. Paola, insieme alla mia cara amica, la Senatrice Ella Bucalo ed all’Onorevole Giusy Savarino, oggi Assessore del Territorio e dell’Ambiente e l’On. Carolina Varchi, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, hanno presenziato, presso la Sala Gialla Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana, alla presentazione del SGS”. dichiara il dirigente del Sindacato Generale Scuola Aldo Mucci. Dell’avvocato Paola Antinoro, ho potuto constatare personalmente la sua grande sensibilità ed il suo non dire mai no ad ogni richiesta di aiuto proveniente sia dal mondo del lavoro che dal sociale in generale. Sono certo che Paola continuerà a dimostrare l’impegno e le capacità che la contraddistinguono conclude Aldo Mucci SGS scuola. .