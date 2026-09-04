Il “rudere” di Crosta e di ferragosto. Le foto sbugiardano il vicesindaco. Ma è ancora più imbarazzante il silenzio del sindaco

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C’è qualcosa di profondamente sbagliato in questa storia. E non è il fatto che qualcuno abbia festeggiato Ferragosto. Il problema è un altro: è la distanza, enorme, che sembra esserci tra ciò che viene raccontato alla città e ciò che le immagini pubblicate dallo stesso protagonista raccontano.

Da una parte c’è il vicesindaco Giovanni Crosta che, secondo quanto riportato nella vicenda, ha parlato della propria abitazione di Zingarello come di un “rudere”. Dall’altra ci sono le fotografie. E le fotografie, piaccia o non piaccia, sono lì. Non una. Non due. Tre Ferragosto consecutivi: 2023, 2024 e 2025. Nel 2023 Crosta pubblica una fotografia e scrive senza giri di parole: “Ferragosto a Zingarello”. Nel 2024 torna una tavola apparecchiata e una composizione artistica realizzata con l’anguria. Nel 2025 arriva la frase “Anche quest’anno”, accompagnata da una nuova fotografia con persone presenti. Ora, sia chiaro: una fotografia non è una concessione edilizia e non è una perizia urbanistica.

Crosta spieghi! Spieghi alla città dove sono state scattate quelle fotografie. Spieghi quali ambienti e quali spazi della proprietà siano stati utilizzati. Spieghi perché un luogo descritto come “rudere” appare, almeno nelle immagini pubblicate, come uno spazio utilizzato per momenti conviviali e ripetuti appuntamenti di Ferragosto. E soprattutto mostri le carte. Perché la trasparenza non si proclama. La trasparenza si pratica.

E qui arriviamo al secondo protagonista di questa vicenda: il sindaco Michele Sodano. Dov’è il sindaco? Dov’è quella trasparenza che dovrebbe essere la stella polare di un’amministrazione? Perché davanti a una vicenda che coinvolge direttamente il proprio vicesindaco, il primo cittadino non sente il bisogno di pretendere pubblicamente chiarezza? Perché non chiede a Crosta di mettere sul tavolo i documenti?

Questo silenzio è politicamente imbarazzante. Perché non stiamo parlando di una lite condominiale. Stiamo parlando del vicesindaco di Agrigento. E quando un amministratore pubblico finisce al centro di una vicenda che riguarda un immobile sulla cui situazione urbanistica vengono poste domande precise, la risposta non può essere affidata a slogan, dichiarazioni generiche o battaglie sui social. Servono spiegazioni. Serve trasparenza.

E c’è un altro elemento che merita di essere chiarito: la gestione dei rifiuti prodotti durante il periodo estivo.

Se, come riferito nella vicenda, un operatore ecologico effettuava regolarmente il ritiro di rifiuti riconducibili alla normale vita quotidiana della proprietà, anche questo dato merita di essere verificato e spiegato. Non è una sentenza e non dimostra da solo l’abitabilità dell’immobile. Ma è un elemento che, insieme agli altri, rende ancora più doveroso chiarire quale fosse l’effettivo utilizzo della struttura.

Perché è proprio questo il punto. Non si chiede a Crosta di confessare qualcosa. Gli si chiede di spiegare. E se tutto è perfettamente regolare, dovrebbe essere il primo ad avere interesse a dimostrarlo. È così che funziona in una democrazia seria.

Per questo il silenzio di Sodano è forse persino più inquietante delle fotografie. Chieda lumi, Sodano, affinchè il suo vice nonchè assessore al controllo dell’abusivismo in città (ma tu guarda!!!) di spiegazioni soprattutto veritiere. Il sindaco deve pretenderle!!!

E se le risposte di Crosta non saranno convincenti è inutile chiedere al primo cittadino che il suo vice non può rimanere ancora un solo secondo al suo posto.

Egregio sindaco, trasparenza e soprattutto legalità. L’avete decantata voi e il cittadino pretende la massima trasparenza.

E se la storia dei festini ferragostani è vera…