“Il respiro dell’arte”, omaggio a Nino Bellomo in un viaggio nella memoria attraverso immagini e parole

Si tratta di una serata intensa e ricca di emozioni per ricordare e celebrare la figura di Nino Bellomo, artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale e teatrale del nostro territorio. L’omaggio a Nino Bellomo andrà in scena domani sera al teatro Pirandello a partire dalle ore 21,00.

Attraverso racconti, testimonianze e suggestioni visive, il pubblico sarà guidato in un percorso di memoria capace di restituire il profilo umano e artistico di un uomo che ha contribuito a far crescere e a valorizzare il teatro e la cultura siciliana.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Sogni & Storie – La vita in scena”, un progetto che intende rendere omaggio ai grandi protagonisti del panorama artistico e culturale, intrecciando ricordi e visioni in una narrazione corale.