Il rendiconto 2021 della Regione è in regola, la Corte dei conti respinge il ricorso

La Corte dei Conti ha rigettato il ricorso della Procura generale e ha confermato la storica sentenza che ha riscontrato la regolarità degli atti da parte della Regione Siciliana relativamente alla parifica del rendiconto 2021. Il presidente Schifani commenta: “La decisione ottenuta lo scorso anno resta valida. Continueremo a tutelare gli interessi della Regione per garantire una gestione corretta dei conti. E proseguiamo nel percorso di risanamento che ha già portato al quasi azzeramento del disavanzo miliardario che pesava come un macigno sulle future generazioni. Ora auspichiamo una rapida conclusione delle parifiche ancora in sospeso, in modo da poter sottoporre all’Assemblea regionale i rendiconti definitivi, consolidando i risultati ottenuti nella riduzione del disavanzo”.