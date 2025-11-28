Il pubblico del Pirandello applaude Massimo Ghini e Galatea Ranzi per la prima de Il Vedovo ad Agrigento

Una commedia brillante che, al termine della rappresentazione, gli spettatori hanno commentato ai nostri microfoni, raccontando emozioni, impressioni e il piacere di ritrovare sul palco un grande classico reinterpretato con stile e intelligenza.

A rendere la serata ancora più speciale è stata la performance stessa: sul palco Massimo Ghini e Galatea Ranzi, protagonisti impeccabili, affiancati dal figlio di Ghini, Daniele Ghini. Un trio che ha portato energia, ritmo e una complicità scenica capace di conquistare la platea. Un omaggio raffinato al cinema di Dino Risi, tra satira, ironia e una regia fedele al film. Si replica oggi pomeriggio alle 17,30. 

