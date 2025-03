Il Provveditore agli studi di Caltanissetta e Enna Li Vigni incontra Aldo Mucci

Condividi

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Credo che questa frase di Steve Jobs, inventore statunitense, calzi bene nella recente nomina del dott. Marcello Li Vigni a Provveditore agli Studi di Caltanissetta e Enna”. Lo dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale del sindacato SGS che continua: “Quel mettere le “ali” ai piedi, per incontrare gli studenti, i docenti ed il DS di quella piccola scuola di quel piccolo paese dell’entroterra ennese, denota quel fondamentale desiderio di conoscere” Mi sovviene quel detto attribuito a Socrate:”So di non sapere”. Quella consapevolezza di non conoscenza,diventa movente fondamentale del grande desiderio di conoscere.

Il suo “inizio” da Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta e Enna, è stato qualche volta “coloratissimo”,come quella volta che presentandosi in un Istituto scolastico, e qualificandosi come Provveditore, la vecchia bidella incredula gli chiese i documenti. “La bidella si scusò dicendo che in 25 anni di servizio non aveva mai visto un Provveditore, e così giovane per giunta” Durante l’incontro con il dott. Li Vigni, ho potuto constatare la sua sensibilità alle tematiche territoriali, il voler conoscere tutti gli operatori del mondo scolastico, i genitori, con i quali rafforzare quel “Patto educativo scuola famiglia” tanto caro al Direttore Generale USR Sicilia Giuseppe Pierro. In quella stanza, “avvolta” dai disegni degli studenti, la voglia di fare e le idee sono coinvolgenti. L’idea dei calendari “lavorati” dai piccoli studenti è assolutamente stupefacente: “I piccoli alunni chiamati a condividere la loro prospettiva sulla scuola, quella che vivono tutti i giorni, attraverso i loro disegni. Il calendario non è solo uno strumento per segnare il tempo, ma una chiave di lettura della contemporaneità, della scuola vista attraverso i piccoli studenti. Credo che l’impegno del Dott. Li Vigni ma soprattutto il suo attaccamento emotivo verso il mondo scolastico che lo circonda, porterà nuova linfa e dinamicità nelle scuole di quelle province conclude Aldo Mucci.