Il Provveditore agli studi di Agrigento Bernardo Moschella incontra Aldo Mucci SGS

Costruire “bellezza” e rigogliosa consapevolezza. Avere sempre molte idee; anche molta inventiva e soprattutto un “pizzico” di sogno, attorno a quella meravigliosa Istituzione che si chiama scuola. Queste le prime sensazioni durante l’incontro con il Provveditore agli Studi di Agrigento dott. Bernardo Moschella dichiara Aldo Mucci, dirigente nazionale del SGS Sindacato Generale Scuola. Il dirigente Moschella è un vulcano in piena eruzione, ha le idee molto chiare: “Bisogna rendere gli studenti protagonisti attivi della società”. Ed ancora: “L’educazione civica nelle scuole italiane subirà una rivoluzione significativa, gli studenti devono conoscere da vicino le fabbriche, gli ospedali, i tribunali, le prefetture, le caserme e altre istituzioni cruciali. L’obiettivo è quello di formare giovani cittadini consapevoli del ruolo delle istituzioni nella loro vita quotidiana.

Continua Moschella: “È fondamentale che i ragazzi vedano con i propri occhi il funzionamento dello Stato, delle aziende, delle strutture sanitarie e delle forze dell’ordine. Solo così possono comprendere a fondo i valori della nostra Costituzione, come la democrazia, la solidarietà e la libertà. Entrare in tribunali, questure e prefetture rafforza la lotta contro la criminalità e la difesa della legalità. Si tratta di un passo fondamentale per costruire cittadini responsabili e solidali, pronti a partecipare attivamente alla vita delle nostre Città, del nostro Paese”. La scuola è come una scintilla, dalla quale si accende il futuro degli studenti. Ad Agrigento il futuro è già cominciato e nel migliore dei modi conclude Aldo Mucci.