Il programma dettagliato della festa di San Calogero

Agrigento è prossima alla festa di San Calogero. Ecco in sintesi il programma:

domani venerdì 4 luglio “U venniri a villa” in piazza Stazione alle ore 20:30.

Sabato 5 luglio concerto di Lello Analfino e i Tinturia in piazza Stazione alle ore 21.

Lunedì 7 luglio Convento Chiaramontano, inaugurazione mostra fotografica sulla processione di San Calogero ore 20:30.

Sabato 12 luglio la Notte bianca.

Domenica 13 luglio la Sagra del grano ore 9:30.

Il programma integrale e dettagliato: