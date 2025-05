Il progetto “LoRaFarm” del “Fermi” di Aragona trionfa al 18° concorso nazionale “Creare con l’elettronica”

Condividi

È LoRaFarm il progetto vincitore della XVIII edizione del concorso nazionale “Creare con l’elettronica”, svoltosi lo scorso fine settimana a Napoli e organizzato dall’I.T.I. “Galileo Ferraris”. A conquistare il primo posto è stato uno dei due progetti arrivati alla finale e presentati dagli studenti dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona (l’altro progetto era “Steribox”, uno sterilizzatore di articoli e strumenti elettromedicali), che hanno così portato in alto il nome dell’istituto e dell’intera comunità scolastica.

Gli alunni Giuseppe Consiglio, Tommaso Karol Casula e Giuseppe Seminerio, della classe 5ª A EE, sotto la guida dei professori Luigi Cipollina e Francesco Latino, hanno progettato e realizzato LoRaFarm, un sistema innovativo per la gestione a distanza dell’irrigazione in ambito agricolo. Il dispositivo consente il controllo, sia manuale che automatico, dell’apertura e chiusura di elettrovalvole, anche a distanze superiori ai 10 chilometri, grazie alla tecnologia LoRa (Long Range). Il progetto ha colpito la giuria per la sua utilità, l’applicabilità concreta nel mondo agricolo e l’efficacia tecnica del prototipo.

“Una vittoria che premia l’impegno, la competenza e la visione dei nostri studenti – ha chiosato con emozione la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio. Il progetto LoRaFarm rappresenta un perfetto connubio tra innovazione tecnologica e utilità sociale. È la dimostrazione che i percorsi formativi del nostro Istituto, incentrati su progettualità e competenze professionali, preparano i giovani ad affrontare con successo le sfide del mondo del lavoro”.

Il concorso, che in questa edizione ha visto la partecipazione di 22 progetti provenienti da tutta Italia, si è concluso con l’assegnazione del primo premio nella sezione “Utilità” al gruppo aragonese, che ha saputo distinguersi per originalità, funzionalità e rigore scientifico.

“Questa esperienza è stata per noi un’importantissima opportunità unica di crescita – hanno dichiarato i vincitori. Abbiamo lavorato con passione, tra idee, test e notti insonni, e sapere che il nostro impegno è stato riconosciuto a livello nazionale è per noi motivo di grande orgoglio”.

Un successo, questo, che conferma per l’ennesima una volta l’eccellenza dell’offerta formativa dell’I.I.S. “Fermi” di Aragona e la capacità dei suoi studenti di essere protagonisti nel panorama tecnico e scientifico italiano.