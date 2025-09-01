Il presidente di EgoGreen Marcello Giavarini manda un messaggio alla nuova proprietà dell’Akragas

Condividi

Noto un grande interesse attorno al. Nuovo Akragas del presidente Salvo La Porta. Sono felice perché questo club merita altre categorie”.

Lo dichiara l’imprenditore agrigentino, presidente della società di luce e gas EgoGreen che è stato anche l’ultimo presidente del Gigante tra i professionisti, Marcello Giavarini.

“Auguro alla nuova dirigenza tanti successi e di far subito risalire la China al club ed ai tifosi dico di ritornare a riempire lo stadio Esseneto”.