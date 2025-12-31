Il presidente del Libero Consorzio Pendolino a fine anno: “Soddisfatti delle risposte date in tema di strade, turismo e risorse umane. Orgoglioso di presiedere una provincia ricca di storia, di cultura e di bellezze paesaggistiche”

Condividi

Strade, scuole, turismo e risorse umane. Su questi temi, il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha puntato il focus del suo messaggio di fine anno in cui ha parlato dei risultati raggiunti in questi primi 8 mesi di legislatura iniziati con le elezioni dello scorso 28 aprile.

“I Liberi Consorzi – ha sottolineato Pendolino – sono chiamati a svolgere un lavoro enorme sul territorio affrontando responsabilità complesse soprattutto su quelle che sono le infrastrutture stradali e le scuole. In questo senso, il mio grazie, va al personale di questo Ente che ha lavorato senza risparmiarsi per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati all’inizio del mandato e a tutti i Dirigenti, Funzionari di questo Libero Consorzio senza dimenticare il ruolo dei

consiglieri sia di maggioranza che di minoranza ai quali riconosco il valore di un confronto politico serio e rispettoso”.

Il presidente Pendolino, pur con uno sguardo rivolto al futuro, ha voluto sottolineare alcuni dei risultati raggiunti proprio sui temi legati alle risorse impegnate per il miglioramento delle infrastrutture stradali.

“In questi primi 8 mesi di attività – ha ribadito Pendolino – ci siamo occupati soprattutto di viabilità, edilizia scolastica, turismo e ambiente. Abbiamo avviato numerosi interventi di pulizia e bonifica delle strade

provinciali e messo a gara diversi lavori importanti per la manutenzione straordinarie di numerose strade provinciali a partire da quelle di collegamento fra le statali 115 e 189. Abbiamo destinato, dall’avanzo di amministrazione, 10 milioni e 500 mila euro

per le strade, e con i 10 milioni ottenuti dallo Stato, altri 10 milioni dalla Regione e i 16 milioni, di euro finanziati ai Comuni dell’hinterland e trasferiti al Libero Consorzio, possiamo sicuramente ottenere grandi risultati in tema di miglioramento della

viabilità provinciale con un investimento complessivo di circa 46 milioni di euro”.

Anche sulle scuole, il presidente Pendolino si dice soddisfatto per i risultati ottenuti. “La nostra attenzione sulle scuole è massima – ha ribadito – e sicuramente lavoreremo nella direzione già intrapresa”.

Il presidente ha anche ribadito di credere fortemente nella realizzazione di un aeroporto sul territorio provinciale.

“Sono convinto della validità del progetto –ha aggiunto – altrimenti non avremmo investito 200 mila euro per il business-plan. Abbiamo trasmesso al Ministero delle Infrastrutture tutta la documentazione richiesta e attendiamo l’esito per l’inserimento nel piano nazionale aeroporti. Successivamente, ci muoveremo per individuare partner economici e procedere con la progettazione esecutiva”.

Il presidente Pendolino ha ribadito e garantito il proprio impegno per il miglioramento dei servizi e dell’operatività degli uffici che si concretizzerà sia attraverso l’integrazione oraria degli impiegati part-time che passeranno da 30 a 34 ore settimanali e sia attraverso l’espletamento di concorsi sia interni che esterni.

“A questo proposito – aggiunge – per i concorsi già banditi, voglio ricordare che abbiamo proceduto al sorteggio pubblico sulla scelta della commissione per i concorsi esterni per dirigenti ad ulteriore riprova della trasparenza che contraddistingue i nostri atti”.

Pendolino ha inoltre sottolineato la massima attenzione all’intero territorio di competenza del Libero Consorzio. “In questo senso infatti, l’Ente da me guidato, ha destinato circa 120 mila euro del bilancio a tutti i comuni della provincia per iniziative locali di promozione e di valorizzazione del territorio.

“Come Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento- conclude Pendolino – insieme all’interno Consiglio Provinciale, farò del mio meglio per venire incontro alle istanze e alle esigenze del territorio e dei nostri concittadini ai quali auguro un buon 2026”.