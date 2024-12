Il presepe di Roberto Vanadia è visitabile al Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento

Condividi

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, è stato presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento il presepe natalizio realizzato dal maestro di fama internazionale Roberto Vanadia. L’opera dell’artista agrigentino unisce la tradizione spirituale del presepe all’impronta culturale e artigianale siciliana, coniugando scene di vita del passato e paesaggi tipici del territorio con la celebrazione della Natività. I presepi di Roberto Vanadia, esposti in tutta Europa, sono celebri per la minuziosa riproduzione di mestieri e paesaggi della Sicilia dell’800, rappresentano un perfetto connubio tra tradizione e cultura. L’esposizione sarà visitabile per tutto il periodo delle festività natalizie.