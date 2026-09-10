Il Premio Livatino alla giudice agrigentina Graziella Luparello

Sarà consegnato il 29 ottobre a Roma il Premio Europeo della Giustizia “Beato Rosario Livatino”, giunto alla seconda edizione e dedicato alla memoria del magistrato assassinato dalla mafia nel 1990. Tra i tre magistrati scelti per il riconoscimento vi è Graziella Luparello, originaria di Racalmuto e giudice del tribunale di Caltanissetta. La sua attività si è concentrata soprattutto sui procedimenti di mafia e sulle misure di prevenzione patrimoniale, con risultati indicati dalla giuria come esempio di particolare rilievo. Il premio sarà conferito anche alla pubblico ministero della Dda di Palermo Federica La Chioma e al procuratore francese Nicolas Bessone, in servizio a Marsiglia. L’iniziativa sarà arricchita dalla mostra “Fede e Giustizia”, dedicata alla figura di Livatino.
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