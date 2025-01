Il Prefetto ricorda la Giornata della memoria: “Costruire il futuro, dalla memoria alla pace”

Condividi

In data odierna, il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha partecipato alla manifestazione “Costruire il futuro: dalla memoria alla pace” organizzata in occasione della ricorrenza nazionale del “Giorno della Memoria” dall’Istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento con la collaborazione dell’Ufficio territoriale del Governo, dell’Ufficio scolastico provinciale, del Comune di Agrigento e dell’Archivio di Stato.

Quest’anno si è voluto privilegiare lo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi presso l’Istituto scolastico in parola, il quale sorge nell’ambito della zona periferica di Fontanelle, area della città percepita quale “dormitorio” e luogo bisognevole di interventi di riqualificazione ove l’istituzione scolastica costituisce un significativo baluardo di legalità.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia e con la

partecipazione di una folta rappresentanza di studenti e la giornata è stata caratterizzata da diverse

drammatizzazioni, canti, coreografie e letture con riflessioni sui delicati temi dell’olocausto e delle

persecuzioni razziali. Durante la citata manifestazione, il Prefetto Caccamo, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Palma di Montechiaro, Raffadali e Santo Stefano Quisquina, ha consegnato le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai familiari di tre soldati internati nei campi di prigionia,

cittadini di questa provincia.

In particolare, una medaglia è stata conferita alla memoria di Giovanni Palillo, nato a Raffadali in

data 11 novembre 1919. Una seconda medaglia è stata conferita a Raimondo D’Andrea, nato a Licata in data 15 ottobre 1920. Infine, si è proceduto alla consegna della medaglia in memoria di Francesco Leto, nato a Santo Stefano Quisquina in data 18 giugno 1922.

Il momento celebrativo è stato aperto e concluso con un “flash mob” degli alunni che hanno composto simbolicamente la parola “pace”. Anche in provincia, il “Giorno della Memoria” è stato commemorato con iniziativa similare svoltasi presso il Comune di Canicattì.