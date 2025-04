Il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo incontra Aldo Mucci dirigente SGS Scuola

Condividi

Si è svolto questa mattina un incontro tra il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo , e Aldo Mucci, dirigente regionale del SGS – sindacato generale scuola. “Ho incontrato una persona molto disponibile, la sua pacatezza, il suo sorriso, l’eleganza delle sue esposizioni, porta di apertura verso gli altri, mette subito a pieno agio, dichiara Aldo Mucci”. Ed ancora : “Nel corso dell’incontro si è parlato molto di scuola, degli studenti, delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, che hanno come punto importante di riferimento la Costituzione italiana, che non è solo norma cardine del nostro ordinamento ma anche riferimento per identificare valori, diritti e doveri che costituiscono la nostra democrazia. “Incontreremo gli studenti al Palazzo della Prefettura dove si lavora ogni giorno per la legalità e si mettono a punto strategie, ma anche nelle scuole dove mi sono già recato sottolinea il Prefetto.

Il Prefetto si è detto fortemente convinto della necessità di avviare un canale di dialogo diretto con i giovani delle scuole. L’obiettivo – ha sottolineato – è quello di creare le condizioni affinchè i ragazzi conoscano le istituzioni, le conoscano dal di dentro, visitando, perché attraverso la conoscenza delle regole, la conoscenza delle istituzioni si possa creare quel clima di fiducia necessario a far sì che i ragazzi siano davvero i cittadini consapevoli del domani. Il mio incarico – ha aggiunto il Prefetto – ha un obiettivo molto preciso, che è quello di essere vicino a tutte le Istituzioni locali, dando sostegno a tutti, nell’ambito delle competenze della prefettura, con piena e proficua cooperazione”. Abbiamo offerto al dott. Caccamo la massima disponibilità a una collaborazione costante e costruttiva in materia di scuola conclude Aldo Mucci.