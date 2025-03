Il Prefetto di Agrigento incontra le associazioni dei consumatori

Condividi

I rappresentati delle Associazioni dei Consumatori, Manlio Cardella, Unione Nazionale Consumatori e Ilenia Capodici dell’Adiconsum esprimono la propria soddisfazione per l’incontro avuto con il Prefetto di Agrigento dott. Caccamo Salvatore, figura di grande professionalità e compostezza, che ha mostrato un’incredibile disponibilità all’ascolto e un forte impegno nel comprendere le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei cittadini. Abbiamo sollevato le nostre riflessioni e valutazioni con particolare riguardo alla preparazione di Agrigento per l’importante ruolo di Capitale della Cultura 2025, evidenziando le continue problematiche più significative che potrebbero compromettere l’immagine della città e la qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori.

In particolare, abbiamo espresso preoccupazione per la totale assenza di una adeguata preventiva pianificazione per la gestione di servizi fondamentali, tra cui la viabilità, la fornitura di acqua nonché la pulizia urbana, a cominciare dalle periferie abbandonate.

Nonostante il prestigioso titolo di Capitale della Cultura, la città continua a fare i conti con una rete stradale inadeguata, marciapiedi, impraticabili in preda all’incuria, frequenti interruzioni del servizio idrico ed una gestione alquanto insufficiente della raccolta dei rifiuti, con conseguente accumulo di sporcizia nelle piazze e nelle strade principali caratterizzate da un elevato numero di buche e lavori di manutenzione incompleti, che ostacolano la circolazione, creando disagi sia ai residenti che ai turisti. La gestione del traffico risulta inefficiente per l’assenza di segnaletica chiara e di soluzioni alternative, così da evitare congestionamenti. La fornitura di acqua continua ad essere intermittente o addirittura inesistente in diverse zone della città, creando non solo disagi per i cittadini, ma anche preoccupazioni per l’igiene e la sicurezza. Il rischio di interruzioni idriche, caratterizzate da numerose perdite, specialmente in un anno di grande visibilità per Agrigento, potrebbe compromettere gravemente l’immagine della città. L’accumulo di rifiuti in molte aree cittadine, in particolare nelle zone centrali e nei pressi dei principali siti turistici, è un altro aspetto critico che abbiamo da sempre sollevato. L’inefficienza nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non solo deturpa il decoro urbano, ma presenta anche rischi per la salute pubblica.

Abbiamo a tal proposito evidenziato come la situazione attuale potrebbe compromettere seriamente il successo dell’iniziativa e ridurre l’appeal di Agrigento come destinazione culturale di eccellenza. Il Prefetto si è distinto per la sua grande disponibilità e garbo, mostrando un costante impegno nell’ascolto delle criticità sollevate e nel rispondere prontamente alle problematiche che quotidianamente affrontano i cittadini.

Con grande pazienza e attenzione, ha espresso una chiara volontà di affrontare le difficoltà segnalate, offrendo concrete soluzioni, mostrando altresì una notevole sensibilità verso le istanze della comunità agrigentina.

La sua capacità di rimanere imparziale, ma allo stesso tempo profondamente coinvolto, ha reso il confronto estremamente proficuo. Abbiamo rilevato con immenso piacere che fin dal suo insediamento, il Prefetto ha dedicato particolare attenzione ai temi legati al benessere della collettività, promuovendo un dialogo aperto con tutte le istituzioni locali e le associazioni civiche. Durante l’incontro, il Prefetto, confermando che saranno avviati tavoli di confronto con le autorità competenti per affrontare le problematiche evidenziate. si è reso disponibile a considerare le segnalazioni delle associazioni, in ordine al ruolo ed alla funzione ad esse assegnate proprio dal : Codice del Consumo– D.Lgs. 206/2005 , a detta delle scriventi associazioni riconosciute dal CNCU- Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti pressocchè sconosciuto da Comune di Agrigento – SRR – Società Raccolta e Smaltimento Rifiuti- AICA Società di gestione servizio idrico.

L’ incontro si è caratterizzato per l’alto livello di competenza del Prefetto, confermatosi proprio come una figura di riferimento in grado di coniugare capacità di ascolto, competenza e un forte senso di responsabilità, agendo sempre con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse dei cittadini.

In conclusione il Prefetto, preso atto delle indicazioni della associazioni presenti, ha condiviso l’importanza di un dialogo continuo ed aperto tra cittadini, istituzioni, Enti locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità.