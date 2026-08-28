Il pluripregiudicato ed ex avvocato Giuseppe Arnone a processo: diffamò il giornalista Lelio Castaldo

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Nuovo processo ai danni di Giuseppe Arnone per il reato di diffamazione ai danni di Lelio Castaldo, direttore de Sicilia24h, aggravata dall’aver attribuito allo stesso fatti determinati e illeciti e dall’averli divulgati a mezzo Facebook.

I fatti risalgono al febbraio 2023 quando Giuseppe Arnone accusava in modo diffamatorio, Lelio Castaldo, di utilizzare il quotidiano online Sicilia24h, a fini estorsivi per ottenere denaro e favori con minacce all’indirizzo di personaggi con ruoli pubblici.

Lelio Castaldo, assistito dall’Avvocato Giuseppe Aiello, presentava formale querela alla Procura della Repubblica di Agrigento la quale in data odierna notificava allo stesso Castaldo, in qualità di persona offesa, il decreto di citazione a giudizio dell’Arnone. Il processo avrà inizio il 25 marzo 2027 dinnanzi al Tribunale di Agrigento presieduto da Giudice Conti.