Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è conforme alle direttive dell’Unione Europea e alle leggi nazionali, e persegue – si legge in un intervento della Regione – l’obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e promuovere il riciclaggio e il recupero energetico. Infatti, i due termovalorizzatori previsti non sono destinati solo allo smaltimento ma anche alla valorizzazione energetica dei rifiuti residui, in linea con le normative europee. Saranno attivati a Palermo e a Catania, in aree industriali, e i progetti saranno sottoposti, come di norma, a una rigorosa procedura di valutazione d’impatto ambientale, garantendo la salubrità pubblica. Tale sistema consentirà di minimizzare l’uso delle discariche, ormai sature e con l’impossibilità ‘ecologica’ di individuare nuovi siti. E ciò in linea con gli obiettivi europei che impongono di ridurre al di sotto del 10% i rifiuti destinati in discarica”.