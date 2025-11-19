“Il piacere” a Licata, scoperto un giro di prostituzione: quattro misure cautelari eseguite dai carabinieri

Condividi

Un’intuizione investigativa e una scena insolita lungo la strada statale 123 hanno dato impulso all’inchiesta che questa mattina ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari a Licata. L’indagine, coordinata dalla Procura di Agrigento, ha fatto emergere – secondo l’ipotesi accusatoria – un articolato e redditizio giro di prostituzione gestito all’interno di alcuni casolari della zona.

Il gip Giuseppe Miceli, dopo gli interrogatori di garanzia, ha disposto gli arresti domiciliari per tre licatesi: Calogero Licata, 71 anni, Calogero Calandra, 75 anni, e Raimondo Tedesco, 68 anni, difesi dagli avvocati Rosario Magliarisi e Alessandro Marchica. A Miguelina Beato Jorge, 50 anni, dominicana, difesa dall’avvocata Giuliana Gallone, è stato invece applicato il divieto di dimora in alcuni comuni della provincia.

Tutto inizia il 30 ottobre 2024, quando una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Licata nota due donne sudamericane nei pressi di un casolare fatiscente in contrada Piana Bugiades. Con loro un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti nel settore della prostituzione. La circostanza insospettisce i militari, che decidono di approfondire.

Nei giorni successivi il casolare viene monitorato con telecamere e appostamenti mirati. Il viavai serale di clienti non tarda a rivelarsi, permettendo agli investigatori di ricostruire ruoli e responsabilità: dal proprietario dello stabile al locatario, fino a chi ne gestiva quotidianamente la logistica. Parallelamente, i carabinieri si fingono clienti e contattano annunci pubblicati su un noto sito di incontri, raccogliendo ulteriori riscontri.

In soli cinque mesi vengono individuate centinaia di persone entrate negli appartamenti e vengono scoperte cinque “case a luci rosse”, tre delle quali direttamente collegate all’indagine odierna.

Secondo la ricostruzione della Procura, Calogero Licata sarebbe proprietario di alcuni immobili utilizzati per la prostituzione e avrebbe percepito canoni d’affitto ritenuti incompatibili con un uso ordinario degli stessi, arrivando – per uno di essi – a 700 euro mensili.

Calogero Calandra e Raimondo Tedesco, invece, avrebbero gestito l’organizzazione quotidiana, svolgendo – secondo gli inquirenti – un ruolo di “protettori” delle donne sudamericane. Alle ragazze sarebbe stato richiesto un pagamento giornaliero di 50-60 euro per il subaffitto delle stanze. A ciò si sarebbero aggiunti ulteriori guadagni derivanti da servizi extra: accompagnamenti per la spesa, commissioni, ricariche Postepay e altri supporti logistici.