Il personale del Libero Consorzio dona alimenti ai Volontari di strada”

Condividi

Visualizzazioni 94

Una bellissima strenna natalizia per le numerose famiglie assistite dalla nostra associazione. Il personale dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio di Agrigento, guidato dall’Ingegnere Capo Michelangelo Di Carlo, sulla scia di quella che ormai è una consolidata tradizione, ha dato vita, anche in questo Natale, ad una raccolta di alimenti destinata ai Volontari di Strada. Un coinvolgimento spontaneo, segno di grande sensibilità, generosità e disponibilità nei confronti, non solo della nostra associazione, ma delle tante famiglie agrigentine che vivono momenti di grande difficoltà economica, verso le quali, da un ventennio, i Volontari di Strada offrono la massima assistenza. Felice per la raccolta si dice la Presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino: “Ringrazio tutto il personale dipendente del Libero Consorzio che si è prodigato, in questi giorni di immediata vigilia del Santo Natale, con spirito di servizio, nella raccolta di alimenti. Un gesto di amore e di solidarietà nei confronti delle tante famiglie agrigentine che vivono situazioni di difficoltà. L’iniziativa promossa dall’Ingegnere Capo Di Carlo, al quale va il mio rispettoso ringraziamento, rappresenta una dimostrazione di vicinanza, che sono certa proseguirà in futuro e che ci aiuta a lenire la grave crisi alimentare che purtroppo continua a peggiorare. Adesso procederemo alla distribuzione degli alimenti donati alle numerose famiglie bisognose che l’associazione – conclude Marino – ormai da decenni assiste con particolare dedizione, pur tra mille difficoltà”.