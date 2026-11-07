Il perchè dei domiciliari ad Armao, Matta e Zancla

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Inchiesta “Armao e corruzione”: tre misure cautelari disposte dal Tribunale dopo gli interrogatori preventivi. Il perché dei provvedimenti.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Giuseppa Zampino, valutando quanto proposto dalla Procura e gli esiti dell’interrogatorio preventivo, ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex vicepresidente della Regione Siciliana, l’avvocato e docente Gaetano Armao, 64 anni, di Palermo, indagato di corruzione allorchè, avvalendosi dei suoi ruoli di esperto del presidente della Regione e di presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, attraverso il suo presunto complice, l’avvocato Pierluigi Matta, 70 anni, di Palermo, avrebbe intascato denaro da alcuni imprenditori in cambio di favori. Arresti domiciliari anche per lo stesso Matta e per l’imprenditore Luigi Zancla, 83 anni, di Castroreale, presidente Samo Onlus.

Respinte invece le richieste di misure cautelari per:

Giuseppe Argirò, 57 anni, di Ventimiglia – manager, ex amministratore delegato di CVA Spa.

Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo, 54 anni, di Catania – collaboratrice di Samo e Samot.

Giuseppe Geremia Lombardo, 44 anni, di Catania – deputato regionale del Movimento per l’Autonomia e nipote dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo.

Mario Lupo, 64 anni, di Palermo – presidente Samot Onlus.

Marco Malacarne Gentile, 46 anni, di Aosta – amministratore delegato di CVA Eos Srl.

Sergio Vella, 57 anni, di Agrigento – imprenditore.

Il giudice Giuseppa Zampino ha riconosciuto per Armao, Matta e Zancla il pericolo di reiterazione dei reati, ritenendo tuttavia che le dimissioni e la cessazione degli incarichi abbiano ridotto il rischio. Nell’ordinanza si legge di uno “schema operativo non meramente casuale, fondato su un sistema di relazioni e intermediazioni per orientare procedimenti e decisioni amministrative a favore di interessi privati”. Il giudice ha escluso il carcere per Armao, ma ha ritenuto necessario limitarne movimenti e contatti, nonostante le dimissioni dagli incarichi regionali. Anche per Matta il rischio di reiterazione è concreto, ma circoscritto e attenuato dalla cessazione di diversi incarichi professionali e istituzionali. Per Zancla hanno invece inciso le dimissioni, l’incensuratezza e le condizioni di salute, pur senza escludere il rischio di nuove condotte. Ancora secondo il giudice, sono particolarmente rilevanti le intercettazioni sui rapporti tra Armao e Zancla, che documenterebbero interventi e interlocuzioni istituzionali finalizzati a ritardare o neutralizzare gli effetti del decreto regionale sull’ampliamento degli accreditamenti per le cure palliative, nell’interesse degli operatori economici rappresentati dall’imprenditore.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)