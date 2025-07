Il parcheggio Pluripiano di Via Empedocle intitolato a Gianni Tuttolomondo

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, è lieto di annunciare che venerdì 25 luglio, alle ore 11:00, all’ingresso del parcheggio pluripiano di via Empedocle, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione della struttura a Gianni Tuttolomondo, già consigliere e assessore del Comune di Agrigento.

Con questo gesto simbolico, la città intende rendere omaggio alla figura di Gianni Tuttolomondo, un amministratore appassionato e in prima linea per il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità e difficoltà di deambulazione, figura di esempio per la comunità che sin dal suo insediamento si è distinta per un progetto lungimirante di graduale eliminazione delle barriere architettoniche ad Agrigento, a tutela dei diritti dei disabili e al servizio dei più deboli.

Alla cerimonia saranno presenti le istituzionali, familiari, amici e cittadini che hanno condiviso con Gianni Tuttolomondo il suo percorso umano e amministrativo.