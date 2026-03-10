Il nuovo Ordine dei Commercialisti di Agrigento

Condividi

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Agrigento in carica dal 2026 al 2030. Presidente è stato riconfermato Calogero Dulcimascolo. Poi vice presidente Sergio Veneziano Broccia; consigliere segretario: Stella Vella; consigliere tesoriere: Michele Di Rocco; delegato alla formazione: Giuseppe Avanzato; componente comitato Pari opportunità: Valentina Billero e componente della fondazione “Foderà”: Federica Mulé. Il direttivo è composto dai consiglieri Vincenza Rita Licata, Giovanni Meli, Guseppe Gerardo Montalbano ed Ennio Saeva.

Il presidente Dulcimascolo commenta: “Essere stato scelto nuovamente a guidare il nuovo Consiglio è per me un grande onore e una responsabilità nei confronti di tutti gli Iscritti che mi hanno voluto come loro rappresentante. Il modo migliore per ricambiare sarà mettere tutto il mio impegno, insieme a tutti i Consiglieri, al servizio dell’Ordine, per continuare a valorizzare e rafforzare la nostra categoria professionale”.