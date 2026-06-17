Il neo sindaco, sceglie come prima via quella del silenzio. Michele Sodano oscura la nostra testata giornalistica

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Nè trasparenza, nè rispetto per i cittadini. Il bavaglio è servito.

La nuova amministrazione comunale di Agrigento guidata da Michele Sodano inizia il suo mandato non con i fatti, ma con un gesto gravissimo: il silenzio imposto alla stampa, o almeno ad una parte di stampa dove certamente il primo quotidiano on line a capeggiare è proprio sicilia24h.it

Nessun comunicato, nessuna informazione, nessun rispetto per il diritto dei cittadini di essere informati su ciò che accade nella cosa pubblica.

Sicilia24h.it, come sempre al servizio della verità e della trasparenza, denuncia pubblicamente questa scelta vergognosa e inaccettabile. Un’amministrazione che teme la luce del sole? Che ha già qualcosa da nascondere?

Il diritto di cronaca non è un favore: è un pilastro della democrazia. Negare informazioni ai giornali significa negare trasparenza ai cittadini. E’ censura! E la censura non è degna di una società civile.

Agrigento non merita il buio. Agrigento merita rispetto. E noi non rimarremo in silenzio ma continueremo a raccontare, a indagare, a denunciare. Perché l’informazione è sacra. E nessuno potrà mai imbavagliarla.