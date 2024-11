Il Natale ad Agrigento: in piazza Marconi, dove è stato riavviato il video mapping, allestito l’albero. A breve le luminarie a spese del Comune

Condividi

Visualizzazioni 85

Ad Agrigento, nell’ambito delle iniziative natalizie, al mattino di oggi, in piazza Marconi (piazza Stazione) è stato esposto un albero di Natale, un maestoso abies nordmanniana alto 10 metri. Dopo le festività, l’abete sarà piantato nella Villa del Sole, insieme ad altri alberi.

E da ieri sera, sempre in Piazza Marconi, sono state riavviate le proiezioni del video mapping che rievoca i 2.600 anni di storia della città. L’artista autore ha apportato alcune modifiche al progetto, su richiesta dell’amministrazione comunale, per rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente e rappresentativo. Gli spettacoli del video mapping continueranno ad animare il centro cittadino ogni venerdì e domenica dalle ore 18:00 alle 21:00, fino al prossimo 29 dicembre.

Nel frattempo, il Comune a breve istallerà a proprie spese, le tradizionali luminarie natalizie che alimenteranno ancora di più l’atmosfera festiva in città.

Il Comune di Agrigento invita cittadini e turisti a vivere la magia del Natale, tra tradizione, innovazione e bellezza, rendendo omaggio alla storia e alla cultura della città in un contesto di festa e condivisione.