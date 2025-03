“Il mio ingresso in giunta lo ha proposto il Sindaco”

Condividi

Visualizzazioni 130

Il consigliere comunale capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, interviene nel merito del suo potenziale ingresso in giunta.

Il consigliere comunale capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, è stata suo malgrado come (consentite la benevola ironia) il cerino acceso che ha infiammato il dibattito politico al Comune di Agrigento alimentando beghe e bisticci a fronte di un suo potenziale ingresso in giunta come assessore.

E ciò tanto che adesso la Cirino ha impugnato foglio e penna, e ha scritto: “In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, desidero chiarire con assoluta fermezza che né io né la Lega abbiamo mai manifestato interesse o avanzato richieste per entrare a far parte della giunta. Al contrario, è stato il Sindaco stesso a proporre ripetutamente questa possibilità, incontrandosi in diverse occasioni con il Senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega, per discutere della nostra eventuale partecipazione in questa fase conclusiva del mandato. Ritengo fondamentale ribadire che il nostro unico obiettivo è, e rimane, il benessere del territorio e dei suoi cittadini. Fino alla conclusione del mandato, continuerò a svolgere il mio ruolo con dedizione, trasparenza e senso del dovere, come ho sempre fatto, per il bene della città e dei miei concittadini. Questo impegno assume un valore ancora più cruciale in un momento così delicato, in cui la nostra comunità è mortificata da polemiche sterili che non fanno altro che offendere l’orgoglio dei cittadini onesti. E’ inaccettabile che questioni come quella di ‘Agrigento Capitale della Cultura’ siano strumentalizzate, distogliendo l’attenzione dalle vere priorità. Auspico che tutte le forze politiche possano finalmente convergere verso un dialogo costruttivo, lavorando per il bene comune e abbandonando inutili conflitti e lotte per il potere. Solo così potremo restituire dignità e speranza alla nostra comunità, che merita rispetto e azioni concrete per il suo futuro”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)