Il ministro Nordio firma il 41 bis per James Burgio: l’empedoclino trasferito al “carcere duro”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto di applicazione del regime detentivo del 41 bis nei confronti di James Burgio, 33 anni, originario di Porto Empedocle. Per il detenuto, già in carcere da tempo, si apre così il percorso verso il cosiddetto carcere duro, previsto per i soggetti ritenuti in grado di mantenere contatti con organizzazioni criminali anche durante la detenzione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pennica, potrà impugnare il provvedimento nelle sedi competenti.

Burgio è detenuto dal 2018 dopo una condanna per tentato omicidio. Secondo l’attività investigativa più recente — nell’ambito della maxi inchiesta che ha interessato presunti clan attivi tra Villaseta e Porto Empedocle — l’uomo avrebbe continuato a esercitare un ruolo di rilievo anche durante la permanenza in carcere. Tre operazioni dei carabinieri, condotte tra dicembre e l’estate scorsa, hanno portato all’arresto di oltre cinquanta persone. Nell’impianto accusatorio, su cui sarà la magistratura a esprimersi, Burgio viene indicato come figura verticistica di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, capace di affermarsi anche tramite atti intimidatori e l’uso di armi da fuoco.

Il 41 bis è uno strumento particolarmente rigoroso, finalizzato — come prevede la normativa — a “impedire i collegamenti” tra i detenuti e le eventuali organizzazioni criminali di appartenenza. Per la sua applicazione è necessario che l’autorità giudiziaria accerti l’esistenza di legami attuali con tali contesti.

L’applicazione del 41 bis a Burgio segna un ulteriore sviluppo nel quadro investigativo che interessa il territorio agrigentino. La difesa si prepara ora a contestare il provvedimento, mentre la magistratura proseguirà nel lavoro di verifica delle responsabilità e dei presunti collegamenti criminali.