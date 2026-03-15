Il Messico conquista il Tempio d’Oro alla 78ª edizione del Mandorlo in Fiore

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i chiude con il trionfo del Messico la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, la storica manifestazione folkloristica internazionale che ogni anno anima la città di Agrigento. Il gruppo messicano ha conquistato il prestigioso Tempio d’Oro, premio simbolo della rassegna, al termine di una giornata finale intensa e ricca di emozioni.

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, lo spettacolo conclusivo non si è svolto nella consueta e suggestiva cornice della Valle dei Templi, ma si è comunque trasformato in un momento di grande partecipazione e coinvolgimento per il pubblico presente. Le esibizioni dei gruppi folkloristici hanno regalato colori, musica e tradizioni provenienti da diverse parti del mondo, confermando ancora una volta il valore culturale della manifestazione.

Il gruppo del Messico ha saputo conquistare spettatori e giuria con un’esibizione energica e coinvolgente, dimostrando grande qualità artistica e forte legame con la propria tradizione. Sul secondo gradino del podio si è classificata la Colombia, mentre il terzo posto è stato assegnato alla Georgia.

La serata finale è stata condotta da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro, che hanno accompagnato il pubblico tra spettacoli, premiazioni e momenti di grande entusiasmo. Il Tempio d’Oro è stato consegnato dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, insieme al sindaco Franco Miccichè e al coordinatore della manifestazione Carmelo Cantone.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il premio per il miglior costume è andato all’Ucraina, mentre il premio “Casesa” è stato attribuito alla Serbia. Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” è stato conquistato ancora dal Messico. All’Ungheria sono andati il premio “Fratelli Li Causi” per la miglior musica e il premio “Giùgiù Gallo”. Il titolo di Miss Primavera, consegnato dalla presidente Aica Danila Nobile, è stato assegnato alla Colombia, mentre il premio “Costa del Mito” è stato conferito alla Georgia. Il riconoscimento per la miglior danza è stato invece assegnato alla Bulgaria.

La manifestazione si conclude così con un bilancio positivo e con l’ennesima conferma del Mandorlo in Fiore come evento capace di unire culture, tradizioni e popoli diversi nel segno della festa e della condivisione. 🌸