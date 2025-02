Il “Mandorlo in fiore” di Agrigento in vetrina alla BIT di Milano

Condividi

Anche il prossimo 77° “Mandorlo in fiore” ad Agrigento, dall’8 al 16 marzo, approda alla Bit, la Borsa internazionale del turismo a Milano. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, l’assessore e coordinatore dell’evento, Carmelo Cantone, con il collega in giunta Costantino Ciulla, presenteranno il “Mandorlo in fiore” alla Bit, dal 9 all’11 febbraio, e poi la settimana prossima anche ad Agrigento. Il sindaco Miccichè afferma: “Confermiamo il nostro impegno per valorizzare una manifestazione che è un patrimonio culturale e folcloristico di grande rilievo, che attrae visitatori da tutto il mondo”. E l’assessore Cantone aggiunge: “Anche se mancano ancora alcuni piccoli dettagli per il completamento del programma, siamo felici di poter presentare il nostro evento in una vetrina così prestigiosa come la BIT.”