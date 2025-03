Il “Mandorlo in Fiore” ad Agrigento: si prosegue tra successo e partecipazione

Condividi

Visualizzazioni 156

Il primo weekend del “Mandorlo in fiore” ad Agrigento ha riscosso tanta partecipazione ed entusiasmo del pubblico agli eventi, tra le sfilate e le esibizioni che hanno animato le piazze e le strade della città. I gruppi folkloristici internazionali e regionali, insieme ai Bambini del Mondo, hanno emozionato cittadini e visitatori con suoni, colori, musiche e danze.

Ancora cortei e performance artistiche si sono svolte al mattino di oggi. Oggi pomeriggio, alle 16:30, altra sfilata da Piazza Pirandello fino a Piazza Cavour, dove i gruppi si esibiranno sul palco appositamente allestito.

Questa sera, alle 21:00, il Teatro Pirandello sarà cornice dello spettacolo internazionale di Tango Argentino a cura della scuola Ballet Cultural Argentino, una serata all’insegna di musica e balli travolgenti e trascinanti, che tra l’altro rievocheranno l’evoluzione storica del tango argentino. Lo spettacolo, infatti, è un tributo a tutti i siciliani che, emigrando in Argentina, hanno lasciato un segno indelebile nella storia del tango. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Domani mattina il Palacongressi accoglierà altri spettacoli dedicati alle scuole, seguiti, alle ore 11:00, da nuove sfilate ed esibizioni in Piazza Cavour.

Sempre domani, nel pomeriggio, ai piedi del Tempio della Concordia, si svolgerà la cerimonia di accensione del Tripode dell’Amicizia, momento simbolico e carico di emozione che suggella la pace e la fratellanza tra i popoli, illuminando la Valle dei Templi con le fiaccole dei gruppi.

E poi, alle ore 20:30, al Palacongressi, il 22° Festival Internazionale dei “Bambini del Mondo”.

Nell’ambito degli eventi collaterali del 77° Mandorlo in Fiore, da 10 al 16 marzo, al Palacongressi di Agrigento, sarà possibile visitare l’opera scultorea “Leggerezza e speranza”, dell’artista Vincenzo Greco.

Martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 19:30 alle 23:00; Mercoledì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30; Giovedì dalle 9:00 alle 13:30; Sabato dalle 19:30 alle 23:00.

I ticket del 77º Mandorlo in Fiore sono disponibili online sui siti www.agrigentoticket.it e www.mandorloinfioreagrigento.info

È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.

Per richieste e informazioni: Tel. 0922 25019. Servizio WhatsApp al +39 3791601286.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili al link mandorloinfioreagrigento.info e sulle pagine social Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”.

Il 77º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.