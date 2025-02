Il Maestro Allevi incoraggia Agrigento Capitale Italiana della Cultura e la rende stupenda. Un altro grande passo avanti verso una manifestazione da pochi miseri bistrattata

Condividi

Su Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 splende una nuova luce. Si tratta della stella Giovanni Allevi che ieri sera ha deliziato il popolo del Pirandello, pieno in ogni ordine di posti, grazie alle sue performance dietro un pianoforte assolutamente straordinarie.

Allevi ha molto ironizzato sulla sua grave malattia che lo ha colpito ma la sua energia e le sue forze sembrano sconfiggere quel male che, purtroppo, è assai difficile da combattere.

Non aggiungiamo altro se non per dire solamente: Allevi stellare!

Si tratta di un altro grandissimo passo verso Agrigento Capitale della Cultura, denigrato da pochi miseri esseri, ma che, al contrario, ha contribuito a dare uno slancio notevole verso il prosieguo di questo prestigioso evento.

(Foto agrigentooggi.it)