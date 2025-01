Il governo ribadisce l’impegno per la riforma forestale

Condividi

Gli assessori alle Politiche agricole, Salvatore Barbagallo, e a Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, insieme a dirigenti del settore, hanno incontrato a Palazzo d’Orleans una delegazione sindacale dei lavoratori forestali. Hanno ribadito l’impegno del governo regionale ad attuare la riforma del settore forestale in Sicilia nella certezza della sostenibilità finanziaria. L’assessore Savarino afferma: “Abbiamo incontrato una delegazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori forestali per conoscere le loro richieste e abbiamo confermato l’intenzione del governo di realizzare un’importante riforma di settore garantendo la copertura finanziaria per un triennio. Per questo motivo abbiamo convocato i segretari generali dei sindacati per il prossimo 3 febbraio, per avere certezza della tempistica e delle risorse, con il contributo dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino”.