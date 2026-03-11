Il governo nazionale non ha impugnato la Finanziaria siciliana

Semaforo verde del Consiglio dei ministri alla Finanziaria 2026-2028 della Regione Siciliana. Il governo nazionale, nel suo ordinario esame delle leggi regionali, ha valutato e deciso di non impugnare l’ultima legge di stabilità della Sicilia e il bilancio triennale di previsione. L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, sottolinea: “Ancora zero impugnative sulle leggi della Regione in materia finanziaria. Non solo equilibrio nei conti ma anche qualità della legislazione”. Il totale della manovra ammonta a 1,5 miliardi di euro.
