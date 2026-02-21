Il governo impugnerà le sentenze “Sea Watch” emesse a Palermo e Catania

Condividi

Visualizzazioni 110

Il governo impugnerà le due sentenze appena emesse dai Tribunali di Palermo e Catania a favore della ong tedesca Sea Watch. A Palermo è stato accordato un risarcimento di 76.000 euro per il blocco della nave nel 2019 legato al caso “Rackete”.

A Catania è stato sospeso il blocco di 15 giorni inizialmente imposto per avere violato le norme in materia di salvataggio. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, afferma: “Finora, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole. Quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e, quando è stato possibile, abbiamo impugnato. Quindi anche in questo caso faremo così”.