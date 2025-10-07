Il giornalismo delle allucinazioni, la precisazione dell’assessore comunale Principato

Condividi

“A fronte di notizie distorte dal titolo «Un palazzo autorizzato in pieno vallone è un problema reale, non un’opinione» e «Agrigento, convocato d’urgenza un tavolo tecnico: si indaga su chi ha autorizzato la costruzione del palazzo sopra la galleria ferroviaria e in pieno vallone» che sono state diffuse da una testata giornalistica online, si precisa quanto segue:

1. Nessun tavolo tecnico è stato convocato

Contrariamente a quanto riportato, non risulta alcuna convocazione ufficiale di tavoli tecnici né da parte del Comune di Agrigento né da altri enti.

L’Assessorato all’Edilizia Pubblica e Privata, nella giornata del 6 ottobre 2025, primo giorno utile successivo alla pubblicazione degli articoli, ha richiesto formali chiarimenti all’Ufficio competente (Settore V – Territorio e Ambiente), che ha confermato la regolarità procedurale dell’intervento edilizio in corso di esecuzione.

2. Titolo abilitativo regolarmente rilasciato

L’intervento oggetto di attenzione giornalistica è stato regolarmente autorizzato con Permesso di Costruire n. 15 del 04/02/2025, rilasciato a seguito di:

istruttoria tecnica completa e conforme al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 16/2016;

acquisizione di tutti i pareri di competenza, tra cui:

Nulla osta sismico;

Nulla osta idrogeologico rilasciato in data 10/08/2023 prot. 77943, con prescrizione di “nulla osta dell’IRF”;

verifica di conformità urbanistica rispetto al PRG vigente (zona B3.3 – residenziale);

parere igienico-sanitario e verifica della conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza.

La scheda di verifica e la relazione istruttoria allegata al procedimento (prot. 88039/2023 e segg.) attestano che l’intervento è stato oggetto di valutazione integrale da parte dei tecnici comunali, del Genio Civile e degli enti sovraordinati competenti.

3. Vincoli e pareri

Dagli atti ufficiali emerge che:

non sussistono vincoli paesaggistici o archeologici gravanti sulle particelle catastali 407 e 408 del foglio 127;

la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento non risulta tra gli enti tenuti ad esprimere parere, poiché l’area non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

le prescrizioni idrogeologiche e sismiche sono state rispettate e integrate nel progetto approvato.

Pertanto, le affermazioni relative a una presunta “costruzione in pieno vallone” o “su area sottoposta a tutela” non trovano riscontro nei documenti ufficiali.

4. Aspetti geotecnici e strutturali

Il progetto è stato corredato da:

relazione geologica e idrogeologica;

relazione strutturale firmata da professionisti iscritti all’albo;

calcolo statico depositato al Genio Civile.

Eventuali opere sotterranee (come la galleria ferroviaria dismessa) sono esterne al sedime fondazionale e comunque valutate nella relazione geotecnica approvata in sede istruttoria.

5. Chiarezza e trasparenza amministrativa

Il Comune di Agrigento ribadisce che ogni procedimento edilizio è soggetto a controlli di legittimità e di conformità tecnica.

La diffusione di notizie imprecise o parziali rischia di alimentare allarmismi infondati e di danneggiare il percorso di sviluppo urbano che l’Amministrazione intende portare avanti nel rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.

L’Amministrazione comunale continuerà a garantire massima trasparenza e collaborazione istituzionale con gli enti preposti, ma respinge con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione o di discredito verso gli uffici tecnici comunali e i professionisti coinvolti.

In sintesi:

Nessun tavolo tecnico risulta convocato.

Il cantiere opera in forza di un permesso di costruire regolare e istruito con tutti i pareri previsti.

Le particelle catastali interessate non risultano soggette a vincoli della Soprintendenza.

L’Amministrazione ha già avviato una verifica interna formale, come atto di trasparenza, per confermare la piena legittimità del titolo edilizio.”