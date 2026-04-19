Il Generale Luciano Garofano e Aldo Mucci: “Pronti a organizzare incontri con gli studenti”

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“Ieri ho avuto l’onore di partecipare al convegno “La prova scientifica: stato dell’arte e prospettive future”, svoltosi nella Sala Zeus del Palacongressi. Un incontro di alto livello che ha offerto una panoramica aggiornata e approfondita sul ruolo della prova scientifica nelle indagini, dalle tecniche forensi tradizionali alle più innovative tecnologie applicate alla giustizia. È emersa chiaramente l’importanza di un approccio rigoroso, consapevole e critico: la scienza, quando correttamente interpretata, è un alleato fondamentale nella ricerca della verità, ma richiede sempre competenza, metodo e grande senso di responsabilità. Particolarmente interessanti sono state le testimonianze del Generale Luciano Garofano, della Dottoressa Anna Maria Picozzi (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo), del giornalista investigativo Franco Castaldo e dell’avvocato Giuseppe Aiello. Un ringraziamento speciale alla giornalista Marcella Lattuca per aver coordinato con professionalità i lavori della mattinata. Un momento particolarmente emozionante è stato sentire il Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Picozzi raccontare alcuni casi reali: ascoltare direttamente esperienze così intense e complesse è stato davvero emozionante e illuminante.

L’intervento del giornalista investigativo Franco Castaldo è stato particolarmente coinvolgente: con la sua consueta lucidità e profondità, ha raccontato alcuni casi reali sui quali ha indagato per anni, mettendo in luce il delicato rapporto tra giornalismo d’inchiesta, prove scientifiche e dinamiche investigative. L’avv. penalista Giuseppe Aiello, ha portato il punto di vista della difesa nel dibattito sulla prova scientifica. Sentire raccontare direttamente queste esperienze intense e complesse è stato davvero emozionante e illuminante. Partecipare a momenti di confronto così qualificati è sempre un’opportunità preziosa di aggiornamento e arricchimento professionale. Un momento particolarmente emozionante per me è stato quando il Generale Luciano Garofano, al termine del suo intervento, mi ha personalmente chiesto di organizzare incontri con gli studenti per parlare di investigazioni scientifiche e di prova scientifica. È un onore e una grande responsabilità che ho accettato con entusiasmo” – conclude il dirigente sindacale.