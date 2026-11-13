Il figlio prende la multa e papà va su tutte le furie: minacce e insulti ai vigili urbani

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on ha gradito la multa contestata al figlio e ha pensato bene di intervenire personalmente, trasformando una normale attività di controllo della Polizia locale in un episodio di tensione e aggressività.

È accaduto ad Agrigento, dove un uomo di 45 anni è stato denunciato con le accuse di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti della Polizia locale erano impegnati in un posto di controllo lungo le strade cittadine quando hanno fermato il figlio dell’uomo, contestandogli una violazione del Codice della strada.

Il giovane, contrariato dalla contravvenzione, ha deciso di telefonare al padre. Ma il genitore, anziché affrontare la situazione con la necessaria calma e nelle sedi opportune, avrebbe cominciato a inveire contro gli agenti, urlando e rivolgendo loro minacce.

Un intervento che non è rimasto senza conseguenze: per il quarantacinquenne è scattata la denuncia.