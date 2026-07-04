Il Festival del cinema archeologico 2026 tra Agrigento, Licata, Realmonte e Palermo

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Dall’8 al 17 luglio torna tra Palermo, Licata, Realmonte e Agrigento il Festival del Cinema Archeologico, promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con il RAM Film Festival di Rovereto. La rassegna, a ingresso libero, proporrà documentari, proiezioni e Archeotalk dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, con ospiti del mondo dell’archeologia, della ricerca e della cultura. Il gran finale si svolgerà al Museo Archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento, dove il 17 luglio è previsto l’intervento di Arianna Traviglia sull’impiego delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella tutela dei beni culturali, seguito dalle premiazioni con il Premio del Pubblico e il riconoscimento assegnato dalla giuria.

8 luglio – Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, Palermo

Ore 19.00: Archeotalk con Fabio Pagano, “Un museo sotto il mare”.

A seguire:

Il fiume e Nina – Cortometraggio sul rapporto tra una bambina, il fiume e l’ambiente.

Vitrum – Il vetro dei Romani – Documentario sulla lavorazione del vetro nell’antica Roma.

Diari di scavo – Il lavoro degli archeologi durante una campagna di scavo.

L’inespugnabile fortezza delle donne – Viaggio tra archeologia, storia e mito di un’antica fortezza.

9 luglio – Ore 21.00 – Museo Archeologico Regionale della Badia, Licata

Missione Mediterraneo – Il museo degli abissi – Esplorazione del patrimonio archeologico sommerso del Mediterraneo.

Ernesto Tito Canal, l’uomo che ha riscritto le origini della Laguna di Venezia – Ritratto dello studioso che ha rivoluzionato la conoscenza della laguna veneziana.

10 luglio – Castel Sant’Angelo, Licata

Ore 19.30: Archeotalk con Alessandra Klimciuk, “Insulae Aqua”, dedicato al concetto di “isolitudine”.

A seguire:

Approdi – Documentario sul Mediterraneo come spazio di incontri, scambi e migrazioni.

Consegna della Menzione Città di Licata.

13 luglio – Ore 21.00 – Villa Romana, Realmonte

Gargano sacro – Alla scoperta del patrimonio storico e spirituale del Gargano.

Sardegna segreta – I misteri dei Nuraghi – Viaggio nella civiltà nuragica.

Diari di scavo – Il racconto del lavoro sul campo degli archeologi.

14 luglio – Villa Romana, Realmonte

Ore 19.30: Archeotalk con Carmelo Di Nicuolo, “Il paesaggio perduto”.

A seguire:

Mary Lefkowitz e le donne nell’antica Grecia – Il ruolo femminile nella Grecia antica.

Roma e il suo fiume – Il rapporto tra il Tevere e la storia di Roma.

Proclamazione della Menzione Città di Realmonte.

15 luglio – Ore 21.00 – Chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, Agrigento

Vitrum – Il vetro dei Romani – La produzione del vetro nell’antichità.

File, il santuario sommerso – La scoperta di un sito archeologico sommerso.

16 luglio – Ore 21.00 – Museo Archeologico “Pietro Griffo”, Agrigento

Le città d’oro, il grande malinteso – Tra mito e realtà delle leggendarie città d’oro.

Il mondo perduto dei giardini pensili – Indagine sulla storia dei Giardini Pensili di Babilonia.

17 luglio – Museo Archeologico “Pietro Griffo”, Agrigento

Ore 20.30: Archeotalk con Arianna Traviglia, “Salvare il passato con il futuro”, sull’impiego delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per la tutela del patrimonio culturale.

A seguire:

Trame di patrimonio – Nella tana del crimine d’arte – Sul traffico illecito di opere e reperti archeologici.

Sapiens? – Un viaggio sull’evoluzione dell’uomo.

Il fiume e Nina – Cortometraggio sull’ambiente e il rapporto con l’acqua.

Premiazione finale con il Premio del Pubblico e il riconoscimento assegnato dalla giuria del Festival.