Il dottor Salvatore Alberto Turiano è il nuovo direttore del reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Agrigento.

Il dottor Salvatore Alberto Turiano è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il neoprimario, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.
