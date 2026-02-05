Il dissalatore di Porto Empedocle è abusivo?

In Consiglio comunale a Porto Empedocle, il sindaco Calogero Martello si è confrontato sulla questione “dissalatore” con il rappresentante del commissario nazionale per l’emergenza idrica, l’ingegnere Gerardo Sansone, collegato in videoconferenza. Martello non ha ritenuto esaurienti le risposte di Sansone in riferimento all’asserita violazione di norme e pareri negativi sull’impianto e su una variante urbanistica mancante. Il sindaco ha annunciato accertamenti e si è dichiarato pronto a sequestrare l’opera. Ha quindi invitato Sansone ad adoperarsi per la variante urbanistica. Più nel dettaglio si contesta che il dissalatore, irregolare perché fisso e non mobile come preventivato, è stato installato in un’area a vocazione turistica invece che nell’area Asi industriale.
