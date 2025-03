Il Dirigente dell’USP di Trapani incontra il segretario del SGS Giovanni Oliva

Condividi

Si è svolto in questi giorni un incontro tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani Davide Nugnes ed il segretario provinciale del Sindacato Generale Scuola di Trapani Giovanni Oliva.

Il segretario Oliva dichiara: “Quello di oggi è stato un incontro ampio, interessante e proficuo,un incontro cordiale. In quella sede abbiamo parlato del nostro giovane e grintoso sindacato, costituito da lavoratrici e lavoratori di rinomata esperienza. Ed ancora : “abbiamo raccontato al Direttore Nugnes chi siamo, e quali battaglie abbiamo dovuto affrontare prima del sospirato contratto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con il Direttore Nugnes ci siamo confrontati sulle cose che vogliamo fare per la scuola. Abbiamo detto che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo “correggere il tiro” che riguarda il personale, dagli ATA ai docenti. Dobbiamo fare di più riguardo il personale tecnico e amministrativo assunto nell’ambito dell’”organico PNRR” e dell’organico Agenda Sud.

Se vogliamo migliorare la qualità dell’istruzione, renderla più equa e inclusiva, dobbiamo puntare su una grande sfida, la tecnologia e la formazione. Per riuscirci abbiamo bisogno innanzitutto di formare gli ATA, un passaggio importante per loro e per la scuola, senza trascurare tutti gli altri aspetti della formazione rivolta ai docenti. Abbiamo infine posto l’accento sulla carenza di organico di diritto. Torneremo presto ad incontrarci conclude Oliva.