Il direttivo SGS scuola incontra il Sen. Pittoni, esperto per l’Istruzione

Il direttivo regionale del SGS Sindacato Generale Scuola ha incontrato il Senatore Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione della Lega. Durante l’incontro, sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza per il mondo della scuola. In particolare, è stata sottolineata l’importanza dell’organico ATA, la cui figura va fortemente rivalutata, sono dei professionisti dichiara Aldo Mucci.

Abbiamo sottolineato al Senatore Pittoni la grave carenza di personale ATA portando a conoscenza alcuni casi di istituti scolastici sprovvisti di adeguato personale. Abbiamo chiesto di attenzionare presso il Ministero la possibilità di ampliare l’organico di diritto coprendo tutti i posti disponibili. L’ampliamento dell’organico di diritto permetterebbe una stabilità funzionale di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, che in pratica si tradurrebbe in maggiore efficacia ed efficienza, oltre che economicità e buon andamento dichiara Mucci. Ed ancora : “abbiamo chiesto di modificare i criteri di attribuzione del personale ATA delle tabelle ministeriali, introducendo variabili come il numero di alunni diversamente abili, il numero dei Plessi delle Istituzioni scolastiche, le criticità socio-territoriali, che nelle Regioni del Sud Italia sono tante.

Abbiamo inoltre suggerito di introdurre la figura del progettista in modo da garantire un preciso e puntuale espletamento dei progetti PNRR che oggi sono, nella stragrande maggioranza delle segreterie scolastiche allo “sbaraglio”. Ed ancora, assicurare una formazione continua ed obbligatoria per il personale amministrativo, già a partire dal primo anno di permanenza in prima fascia.

Il senatore Pittoni ha ascoltato con grande attenzione le analisi delle criticità territoriali, ha ricordato una proposta di legge presentata nel 2020, finalizzata ad aumentare le assunzioni a tempo indeterminato. Abbiamo infine detto al Senatore Pittoni del grande lavoro svolto dal dott. Giuseppe Pierro,direttore generale USR Sicilia. Dobbiamo continuare il lavoro di Pierro dichiara Mucci. Il dialogo con il Senatore Mario Pittoni è stato molto importante e costruttivo dichiarano i dirigenti SGS Vitello, Mirabelli, Oliva,Puliafito,Paino, Napoli, Camarda presenti all’incontro. Prossimo incontro in viale Trastevere,sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito conclude Aldo Mucci.