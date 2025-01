Il dietrofront del presidente Schifani: “Ricco il programma di Agrigento Capitale della Cultura. La Regione farà la sua parte sia per la Citta dei Templi che per la Sicilia…”

Condividi

“Ho avuto modo di esaminare l’elenco completo degli eventi inseriti nel programma di ‘Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’. Si tratta di un calendario corposo e ben fatto, ricco di appuntamenti di pregio. La Regione continuerà a fare la propria parte a sostegno del buon esito dell’iniziativa e per una ricaduta positiva non solo per la Città dei Templi, ma per tutta la Sicilia».

Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Il governatore nei giorni scorsi non aveva nascosto il suo disappunto sulla macchina organizzativa, fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, delle infiltrazioni di acqua dal tetto del Teatro Pirandello durante un concerto. Disappunto che aveva fatto sì che venisse evocata l’ipotesi del commissariamento da parte della Regione.

