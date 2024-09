Il debutto di “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”

Condividi

“ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”, promosso e organizzato dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, è iniziato oggi con il taglio del nastro degli stand dei Parchi Archeologici nell’Atrio del Comune di Agrigento in presenza, tra gli altri, dell’Assessore Francesco Scarpinato.

L’iniziativa si svolge su più location, tra la Valle dei Templi, il Teatro “Pirandello” e dodici siti ecclesiastici e storici di Agrigento con l’obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici: Catania e Valle dell’Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d’Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

La prima giornata è proseguita con un incontro dedicato alle scuole superiori provenienti da tutta la Sicilia e condotto da Patrizio Roversi e Syusy Blady.

Poi sono stati presentati i Parchi Archeologici della Sicilia a cura dei Direttori (Giuseppe D’Urso del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Roberto Sciarratta della Valle dei Templi, Gabriella Tigano di Naxos e Taormina); si concluderà la mattinata con “l’offerta formativa nei beni culturali dell’Università di Palermo e del Polo Territoriale Universitario di Agrigento” (Elisa Chiara Portale Ordinario di Archeologia Università degli Studi di Palermo).

E questa sera al Teatro Pirandello alle ore 20 sarà conferita la cittadinanza onoraria a Mounir Bouchenaki, che nel 1996, quale Direttore della Divisione del Patrimonio Culturale Unesco, istruì l’iter della candidatura, decretata in occasione della 21° Sessione del World Heritage Committee a Napoli 1-6 dicembre 1997. Per l’occasione l’ex Direttore per la Cultura dell’Unesco svolgerà una Lettura magistrale su “La storia dell’iscrizione della Valle dei Templi di Agrigento nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco”.