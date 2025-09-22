Il cordoglio della Delegazione di Confcommercio Agrigento per la scomparsa di Marco Chiaramonti

Condividi

La delegazione comunale di Confcommercio di Agrigento esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, vittima di un incidente stradale lungo via Emporium, arteria cittadina che collega il centro urbano alla frazione balneare di San Leone.

Marco Chiaramonti era una persona stimata e apprezzata nella comunità. La sua morte rappresenta un vuoto significativo non solo per la famiglia e gli amici, ma anche per quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. Un destino tragico ha colpito nuovamente la famiglia Chiaramonti a distanza di dieci anni esatti dalla perdita del fratello in un altro drammatico incidente, rinnovando una profonda ferita nella comunità.

L’accaduto impone una seria riflessione sulla sicurezza stradale, in particolare su via Emporium, strada percorsa quotidianamente da cittadini, famiglie e studenti. È imperativo che le istituzioni e la politica pongano al centro delle proprie scelte la sicurezza e la tutela della vita dei cittadini.

Ci stringiamo con rispetto e affetto intorno ai familiari di Marco Chiaramonti in questo momento di lutto. Al contempo, esprimiamo l’auspicio che la tragica scomparsa di Marco possa rappresentare un punto di svolta per implementare concrete misure di sicurezza stradale, affinché la sua morte non sia vana.