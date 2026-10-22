Il cordoglio del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, per la morte di Franco Castaldo

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Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, interviene a seguito della morte del giornalista Franco Castaldo, e afferma: “Con la scomparsa di Franco Castaldo se ne va una parte fondamentale della memoria di Agrigento. Il giornalista ha raccontato Agrigento quando raccontarla aveva un prezzo altissimo, negli anni delle guerre di mafia era sui luoghi dei delitti, ha vissuto sotto scorta insieme alla sua famiglia e non ha mai smesso di scrivere. Il suo lavoro, dalle pagine de ‘La Sicilia’ alla fondazione di ‘Grandangolo Agrigento’ fino ai suoi libri, è diventato un riferimento per chiunque abbia voluto capire quotidianamente il nostro territorio. È stato un raro esempio di vero giornalismo e una scuola per tante giovani firme, che da lui hanno imparato il metodo, il rigore e il coraggio. Castaldo fino all’ultimo ha guardato Agrigento con la curiosità di chi crede che le cose possano ancora cambiare e con la vigilanza di chi sa che il cambiamento va osservato da vicino, senza sconti. È lo sguardo di cui questa città ha bisogno e che oggi ci mancherà. Alla sua famiglia e alla redazione di ‘Grandangolo’ va il mio abbraccio più profondo e quello di tutta l’Amministrazione comunale”.