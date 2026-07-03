Il consigliere Giacalone sulla presunta spaccatura nel centro destra: “Smettiamola e parliamo di una politica sera…”

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A chi parla di spaccatura del centro destra rivolgo un deciso invito a tornare a parlare di politica seria, la politica che si occupa, e preoccupa, dei problemi della città e se proprio si vuole entrare nel merito della geografia politica, lo si faccia al di sopra di ogni personalismo.

Nessuno è stato tenuto fuori dai vari incontri convocati per trovare una figura quanto più condivisa possibile, ed anche ieri sera in aula si è cercato sino all’ultimo di trovare una sintesi, abbiamo messo in campo la capacità di dialogo che ci contraddistingue per evitare la conta numerica, ma, con tutta evidenza, qualche forza politica ha preferito arrivare al voto in questa maniera.

E i numeri in aula sono stati poco pietosi con chi ha preferito la conta al dialogo.

Forza Azzurri, Forza Italia ed Mpa erano, e sono, maggioranza relativa in aula, e lo sapeva bene Fratelli di Italia che ha preferito fermarsi ai 7 voti su Piparo anziché prendere atto e cercare una sintesi politica di dialogo.

la democrazia ha le sue regole, e quando il dialogo fallisce sono le maggioranze numeriche a garantirne il funzionamento, ed anche questo era ben chiaro a tutte le forze politiche.

Ieri ha trionfato la democrazia e le sue regole e adesso siamo al lavoro per completare il quadro del consiglio comunale con la costituzione delle commissioni permanenti, e ci approcciamo a questo impegno con lo stesso modus operandi rimanendo seduti agli stessi tavoli della democrazia per trovare una sintesi quanto più ampia possibile.

auspichiamo che ci sia più capacità di sintesi tra le forze politiche in aula Sollano nella consapevolezza che sono le regole della democrazia a governare il funzionamento del consiglio comunale.