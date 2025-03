Il consigliere comunale Claudia Alongi aderisce a Forza Italia

Condividi

Il consigliere comunale di Agrigento, Claudia Alongi, ha aderito a Forza Italia. E afferma: “Aderisco al gruppo politico di Forza Italia condividendone i valori, le idee e il progetto politico per lo sviluppo di Agrigento, della Sicilia e del nostro Paese. Dopo un’attenta riflessione e un confronto costruttivo con esponenti locali e regionali del partito, primo tra tutti il coordinatore provinciale e vice segretario regionale, onorevole Riccardo Gallo, ho deciso di compiere questo passo con l’intenzione di contribuire con maggiore efficacia al lavoro amministrativo in Consiglio comunale. Ritengo che Forza Italia rappresenti oggi il punto di riferimento più concreto per una politica moderata, seria e liberale. Ringrazio il partito per la fiducia accordatami e confermo il mio impegno quotidiano al servizio di Agrigento, con spirito di collaborazione, trasparenza e responsabilità”.

E l’onorevole Gallo e la deputata regionale di Forza Italia, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, commentano: “Con grande soddisfazione accogliamo in Forza Italia l’amica Claudia Alongi. La sua adesione rappresenta un momento di crescita e rafforzamento per il nostro territorio e il partito, con l’obiettivo di contribuire attivamente al progresso della comunità locale attraverso i valori e le politiche di Forza Italia”.