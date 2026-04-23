Il Comune di Porto Empedocle risparmia 800 mila euro

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La vicenda risale al 2023 quando la Banca Sistema spa, avendo acquistato un credito vantato da Enel Sole s.p.a nei confronti del Comune di Porto Empedocle, notificava il decreto n. 560/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento, ai danni dell’ente comunale, per un importo di euro 571.489,38 che con gli interessi di mora raggiungeva la esorbitante cifra di euro 986.662,00. A tale decreto ingiuntivo il Comune di Porto Empedocle proponeva opposizione conferendo l’incarico di difenderlo all’Avvocato Giuseppe Aiello.

Nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l’Avv. Aiello, contestava intanto l’entità dell’importo in quanto buona parte del credito vantato da Banca Sistema spa, che si fondava su fatture emesse da Enel Sole spa nei confronti del Comune di Porto Empedocle a partire dal 2013 e fino al 2018, erano prescritte poichè era passato un quinquennio senza che ne Enel Sole ne Banca Sistema avesse mai notificato, al Comune di Porto Empedocle, atti interruttivi della prescrizione. In secondo luogo, l’Avv. Aiello faceva presente al Tribunale di Agrigento che il Comune di Porto Empedocle, con la delibera n. 17 del 12/10/2026, aveva dichiarato il proprio dissesto finanziario ragion per cui l’eventuale credito, vantato da Banca Sistema spa nei confronti del Comune di Porto Empedocle, doveva gravare non sull’ente comunale bensì sull’OSL, Organismo Straordinario di Liquidazione.

Il Tribunale di Agrigento con la sentenza nr. 489/2026 del 07/04/2026 accoglieva in parte la opposizione dell’Avv. Giuseppe Aiello, dichiarando prescritto l’importo di euro 863.075,66, condannando a pagare, il Comune di Porto Empedocle la somma di euro 123.586,34 oltre gli interessi moratori. Inoltre, tenuto conto che, come dedotto dall’Avv. Giuseppe Aiello, nei propri atti difensivi, essendo il Comune di Porto Empedocle, allo stato, ancora in una situazione di dissesto pendente, nessuna procedura esecutiva potrà essere incardinata nei confronti dell’ente in dissesto finchè quest’ultimo non sarà definitivamente chiuso. In una situazione di grave indebitamento in cui versa attualmente il Comune di Porto Empedocle, un risparmio di circa 800 mila euro rappresenta un momento di respiro per le carenti casse comunali.