Il Commissario Asp Delle Donne replica al nostro articolo sugli ascensori dell’ospedale San Giovanni di Dio

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In riferimento all’articolo richiamato in oggetto (pubblicato su Sicilia24h.it in data 5.9.26) si esprimono le considerazioni di seguito riportate da far valere, ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 e s.m.i., quale diritto di replica ai contenuti presenti nel medesimo articolo giornalistico:

Per un’azienda sanitaria il confronto con il territorio e la possibilità di essere informata tempestivamente su eventuali criticità rappresentano un elemento importante per intervenire e migliorare i servizi. Ben vengano quindi le segnalazioni e i suggerimenti che arrivano da qualsiasi fronte, compreso quello degli organi di informazione.

Proprio per questo, l’ASP di Agrigento ritiene tuttavia opportuno fornire un quadro aggiornato e complessivo della situazione degli impianti elevatori dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, che risulta più articolata rispetto a quella rappresentata nell’articolo.

Secondo il prospetto fornito dal Servizio Tecnico ASP, nella scala A, i due ascensori destinati al pubblico, A3 e A4, sono regolarmente funzionanti. Per quanto riguarda i montalettighe, l’A1 è funzionante, mentre per l’A2 è stato predisposto il preventivo relativo all’intervento di riparazione, attualmente in fase di approvazione.

Nella scala B, i due ascensori destinati al pubblico risultano funzionanti. Tra i montalettighe, il B1 è regolarmente operativo, mentre il B2 è attualmente interessato da un intervento di riparazione.

Nella scala C, sono regolarmente funzionanti sia i due ascensori destinati al pubblico, C3 e C4, sia i due montalettighe, C1 e C2.

Anche nella scala D i due ascensori destinati al pubblico, D3 e D4, risultano funzionanti, così come i due montalettighe D1 e D2. In questo caso va precisato che, nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico attualmente in corso, il selettore del piano zero degli impianti della scala D è temporaneamente disabilitato per esigenze connesse alle lavorazioni.

Il dato complessivo, dunque, restituisce un quadro nel quale, al netto di singole criticità, sulle quali l’Azienda è già intervenuta o sta procedendo secondo le necessarie procedure tecniche e amministrative, la funzionalità degli impianti elevatori non può considerarsi certo deficitaria.

L’ASP, naturalmente, non considera la presenza di un impianto temporaneamente fermo un fatto irrilevante, soprattutto all’interno di una struttura ospedaliera. Al contrario, ogni malfunzionamento viene preso in carico e seguito con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di indisponibilità e garantire la continuità e la sicurezza dei servizi.

La Direzione aziendale è grata a quanti, compresi gli organi d’informazione, contribuiscono a porre l’attenzione sulle problematiche delle strutture sanitarie. Allo stesso tempo, ritiene importante che le segnalazioni siano accompagnate, quando possibile, da un quadro completo e aggiornato, così da consentire ai cittadini di avere una rappresentazione corretta della situazione.

L’obiettivo dell’Azienda è infatti uno solo: intercettare le criticità, affrontarle e risolverle, nell’interesse dei pazienti, degli operatori e di tutti gli utenti dell’ospedale.